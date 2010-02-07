Во втором туре на дому проголосуют 3,89% избирателей

Согласно предварительным данным Центральной избирательной комиссии, во втором туре выборов Президента выразили желание проголосовать на дому 3,89% избирателей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщила член Центральной избирательной комиссии Татьяна ЛУКАШ.

Она сказала, что это оперативные данные из 225 территориальных избирательных округов. Она отметила, что это нормальный средний показатель, который наблюдается на всех выборах. «То есть ничего особенного не происходит», - сказала она.