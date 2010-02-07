В Запорожье член УИК попала в реанимацию

В Запорожье член участковой избирательной комиссии №57 (избирательный округ №77) госпитализирована в реанимацию.

Как сообщила УНИАН начальник Запорожского горуправления здравоохранения Надежда СЕВАЛЬНЕВА, скорая помощь на адрес бульвар Строителей,15 (место расположения УИК № 57 - УНИАН) была вызвана сегодня утром членами УИК, которые сообщили, что одному из членов комиссии - 23-летней женщине - стало плохо.

"Женщина была госпитализирована с симптомами вегето-сосудистой дистонии по церебральному типу в 9-ю горбольницу Запорожья", - сообщила Н.СЕВАЛЬНЕВА.

По словам члена ТИК №77 Владимира ГОЛИЩЕВА, "на данный момент из УИК №57 поступил факс за подписью председателя, секретаря и всех остальных членов УИК о том, что член УИК от БЮТ, которую сегодня утром госпитализировали, находится в реанимации и, следовательно, не может приступить к работе".

По словам В.ГОЛИЩЕВА, в связи с этим ТИК №77 готовит обращение к мэру Запорожья Евгению КАРТАШОВУ, "в полномочия которого, как представителя исполнительной власти (согласно последним разъяснениям ЦИК) входят вопросы, связанные с доформированием комиссий в подобных случаях, с просьбой найти замену члену УИК, который не может исполнять свои обязанности в связи с состоянием здоровья".

"Мы надеемся, что данный вопрос будет решен в течение ближайшего времени", - сообщил В.ГОЛИЩЕВ.