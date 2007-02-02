Тимошенко считает, что Ющенко и Янукович продолжают предательство и обман

БЮТ не будет принимать участия в круглом столе, который инициирует Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО сообщила сегодня на брифинге в Киеве.

«Что касается круглых столов между ЮЩЕНКО и ЯНУКОВИЧЕМ, это уже их дело… Я считаю, что это большой обман украинского народа, и в таких круглых столах мы участия не будем принимать», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Она убеждена, что такие инициативы продолжают «предательство и обман». “Принимать в этом участие, мы считаем, просто аморально”, - сказала она.

Как сообщал УНИАН, 10 января Президент Украины В.ЮЩЕНКО, председатель Верховной Рады Александр МОРОЗ и премьер-министр Виктор ЯНУКОВИЧ договорились о проведении в Украине 14 февраля круглого стола по подготовке "дорожной карты" выполнения Универсала национального единства.

В то же время 29 января Президент выдвинул ряд условий для проведения национального круглого стола. В частности, он отметил необходимость согласования позиций относительно закона о Кабинете Министров, отказа от отмены должности секретаря СНБО, инициативы относительно закона о Президенте Украины и нового закона об основах внешней и внутренней политики.

В свою очередь В.ЯНУКОВИЧ 1 февраля заявил, что определится относительно своего участия в национальном круглом столе по получении официальных предложений. «Мы еще не обсуждали вопрос проведения круглого стола. После того, как поступят официальные предложения и условия этого круглого стола, мы их обсудим в соответствующем политическом кругу, скорее всего, в коалиции», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.