Киевский штаб Тимошенко раскрывает план провокаций против членов УИК

Представители кандидата в президенты Украины Виктора ЯНУКОВИЧА предлагают членам участковых избирательных комиссий от кандидата Юлии ТИМОШЕНКО взятки в сумме от 300 до 500 долларов. Об этом заявил руководитель Киевского городского избирательного штаба Ю.ТИМОШЕНКО Анатолий СЕМИНОГА.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе БЮТ, такие предложения получили члены участковых избирательных комиссий в Соломенском и Днепровском районах столицы.

«Представители Партии регионов вместе с прокуратурой и СБУ готовят провокации против членов участковых избирательных комиссий от БЮТ. Нашим людям в комиссиях предлагается от 300 до 500 долларов за невыход в день голосования, 7 февраля, на избирательные участки», - отметил А.СЕМИНОГА.

По его словам, все факты переговоров и передачи денег «регионалы» намерены фиксировать системами тайной звуко-видео записи.

«В дальнейшем эти записи планируется использовать для компрометации нашего кандидата в президенты. Также, по планам Партии регионов, планируется возбуждение уголовных дел на таких членов участковых комиссий по факту взяточничества и преднамеренного препятствия избирательному процессу», - подчеркнул А.СЕМИНОГА.