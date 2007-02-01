Планы боевой подготовки Сухопутных войск будут скорректированы

Валерий Фролов

Планы боевой подготовки на 2007 год будут корректироваться, - заявил командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Валерий ФРОЛОВ журналистам на Яворовском общевойсковом полигоне во время рабочей поездки в Западное оперативное командование.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства обороны Украины, по словам В.ФРОЛОВА, такое решение он принял “по результатам проверки мероприятий реформирования войск и изучения состояния боевой подготовки курсантов Львовского института Сухопутных войск Национального университета «Львовская политехника» имени гетмана Петра Сагайдачного”. Как отметил командующий Сухопутными войсками ВС Украины, в частности, предусматривается привлечение курсантов танковых, механизированных и аэромобильных подразделений института к участию в международных учениях в рамках программы «Партнерство во имя мира» на должностях командиров отделений.

Генерал-лейтенант проинформировал, что на Яворовском полигоне в этом году запланированы два масштабные международные учения – бельгийско-украинское в мае и “Репид Трейдент” в августе, в ходе которых курсанты будут иметь возможность изучить систему подготовки подразделений армий развитых стран мира и ознакомиться с тактикой их применения и вооружением.

Кроме того, командующий Сухопутными войсками ВС Украины сообщил, что курсанты Львовского института Сухопутных войск, начиная с третьего курса, будут привлекаться в проведению всех масштабных учений, которые будут происходить в Вооруженных Силах Украины.