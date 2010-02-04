Ющенко просит сообщать о недопуске на участки членов избиркомов

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО призывает официальных наблюдателей, представителей СМИ обратить особое внимание на обеспечение свободного и беспрепятственного участия всех членов избирательных комиссий в заседаниях.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила пресс-секретарь Президента Ирина ВАННИКОВА на брифинге для прессы.

Она отметила, что, подписывая принятые парламентом изменения к закону о выборах Президента, В.ЮЩЕНКО учитывал существование также и опасности недопуска на избирательные участки членов избирательных комиссий от кандидатов в президенты, о чем заявляют представители этих кандидатов и правоохранительные органы.

Поэтому Президент призывает наблюдателей и СМИ обо всех фактах нарушений немедленно сообщать в правоохранительные органы.