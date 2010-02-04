Ющенко просит сообщать о недопуске на участки членов избиркомов
15:26, 04 февраля 2010Политика
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Президент обратился к наблюдателям и СМИ
|Ирина Ванникова
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила пресс-секретарь Президента Ирина ВАННИКОВА на брифинге для прессы.
Она отметила, что, подписывая принятые парламентом изменения к закону о выборах Президента, В.ЮЩЕНКО учитывал существование также и опасности недопуска на избирательные участки членов избирательных комиссий от кандидатов в президенты, о чем заявляют представители этих кандидатов и правоохранительные органы.
Поэтому Президент призывает наблюдателей и СМИ обо всех фактах нарушений немедленно сообщать в правоохранительные органы.
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