Порошенко могут внести?

Политолог Владимир ФЕСЕНКО не исключает, что Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО может внести в парламент кандидатуру Петра ПОРОШЕНКО на должность министра иностранных дел.

Такое мнение он высказал, комментируя корреспонденту УНИАН отставку главы МИД Украины Бориса ТАРАСЮКА.

В.ФЕСЕНКО считает, что эта отставка связана с предстоящей 6 февраля встречей украинской делегации с Тройкой ЕС. По его мнению, ситуация вокруг Б.ТАРАСЮКА до предела накалила обстановку, поставив под угрозу срыв Рамочного соглашения между Украиной и Европейским Союзом. «Ни Президент, ни правительство не имели другого выхода как снять это напряжение», - сказал политолог.

Комментируя возможные кандидатуры на пост министра иностранных дел, В.ФЕСЕНКО заявил, что основной задачей Президента Виктора ЮЩЕНКА будет проведение (через парламент) своей кандидатуры на этот пост. При этом, как полагает политолог, коалиция также стремится к назначению своей кандидатуры, и это стремление может привести к резкому обострению отношений по линии Президент – Кабинет министров.

По мнению политолога, В.ЮЩЕНКО нужна сильная политическая фигура, и среди обсуждаемых кандидатур единственным сильным политиком является народный депутат П.ПОРОШЕНКО. В связи с этим В.ФЕСЕНКО не исключил, что на должность министра иностранных дел Президент может предложить именно эту кандидатуру. «Эта кандидатура является для Президента тестовой в том плане, чтобы проверить готовность коалиции к компромиссу с Президентом Украины», - сказал В.ФЕСЕНКО.

«В любом случае назначению будет предшествовать процесс переговоров», - подчеркнул он. В этой связи политолог отметил возможность пакетного соглашения, в котором кроме министерского кресла будет стоять вопрос легитимизации Закона Украины «О Кабинете Министров».