Кинах в Фонде Карнеги уверял, что Украина не утратила шанс

Украина не утратила шанс на консолидацию политических сил, и необходимый поиск стратегии национального единения. Об этом председатель комитета ВРУ по вопросам национальной безопасности и обороны, председатель Федерации работодателей Украины Анатолий КИНАХ заявил, выступая в ведущем политологическом центре США – Фонде Карнеги с докладом «Украина: экономика на подъеме».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе А.КИНАХА, народный депутат ознакомил присутствующих американских членов правительства, представителей деловых кругов, исследовательских центров, неправительственных организаций и СМИ с современной внутриполитической ситуацией в Украине, процессами, связанными с имплементацией конституционной реформы, интеграцией Украины в мировое евроатлантическое пространство и в европейские структуры. А.КИНАХ также детально очертил планы Украины по укреплению энергетической безопасности государства, реформирования судебной системы, совершенствования системы регуляторной политики и тому подобное.

А.КИНАХ, в частности, проинформировал о том, что сегодня Украина проходит ответственный этап становления и консолидации политической элиты, усиления координации действий и отработки прагматического конструктивного формата сотрудничества между ветвями власти. «Украина не утратила шанс на консолидацию политических сил, и мы уверенны в необходимости поиска стратегии национального единения», - подчеркнул он.

Отметив необратимость правового демократического развития Украины, становления рыночной экономики, народный депутат в то же время подчеркнул, что в Украине создаются все необходимые условия для углубления ответственного, откровенного, прозрачного диалога власти и бизнеса.

В ходе выступления А.КИНАХ также отметил необратимое евроинтеграционное направление развития Украины, отметив принципиальную важность «углубления равноправного взаимовыгодного сотрудничества и в восточном, и в западном направлении». «Независимо от направления сотрудничества – Восток или Запад – Украина выступает за развитие равноправных, прозрачных, без двойных стандартов отношений», - сказал он, добавив, что вступление в ЕС для Украины не самоцель, а стимул к воплощению европейских стандартов развития экономики и жизни граждан.

Как отмечает пресс-служба А.КИНАХА, отдельное внимание участники встречи в Фонде Карнеги уделили обсуждению состояния энергетической безопасности в Украине. По этому поводу А.КИНАХ отметил, что «Украина – неотъемлемая составляющая энергобезопасности Европы, и в этом контексте работает над обеспечением баланса интересов между государствами - экспортерами, транзитерами и потребителями, и не нарушит своих международных обязательств».

А.КИНАХ в своей речи также подчеркнул, что такие дискуссии способствуют укреплению авторитета и доверия между Украиной и США. «Мы понимаем, что инвестиции в украинскую экономику пойдут тогда, когда будет доверие к Украине как к стабильному прогнозируемому партнеру, когда будет высокий уровень информированности о событиях и состоянии развития государства», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 30 января - 3 февраля председатель Комитета ВР по вопросам национальной безопасности и обороны А.КИНАХ находится с рабочей поездкой в США.