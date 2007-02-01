Табачник пугает журналистов унтер-офицерской вдовой

Вице-премьер-министр Украины Дмитрий ТАБАЧНИК предостерегает политиков и представителей СМИ от пренебрежительного отношения к обнародованию Закона «О Кабинете министров» на официальном сайте Верховной Рады Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Д.ТАБАЧНИК заявил сегодня журналистам в Кабинете министров.

«Я бы хотел предостеречь всех – и политиков, и представителей средств массовой информации - от пренебрежительного, неуважительного отношения к обнародованию закона на официальном веб-портале Верховной Рады. Конституция Украины – часть 5 статьи 94 - четко предусматривает процедуру двухэтапного вступления в действие любого закона. Написано, что закон должен быть обнародован и опубликован. В этом можете убедиться сами. Поэтому процедура четко выдерживается», - сказал Д.ТАБАЧНИК.

По его словам, закон о Кабмине будет опубликован в пятницу. Кроме того, вице-премьер-министр подчеркнул, что Министерство юстиции на правовых основаниях включило закон о Кабмине в Единый государственный реестр нормативно-правовых актов Украины.

«Министерство юстиции обязано было отреагировать на официальное обнародование закона на официальном интернет-портале Верховной Рады», - добавил он.

Д.ТАБАЧНИК также назвал избирательной позицию СМИ в трактовке официальных источников информации. «Меня удивляет как члена Союза журналистов с почти 22-летним стажем избирательная позиция средств массовой информации. Когда информация появляется на официальном веб-сайте Президента, мы воспринимаем ее как данность: говорим, имярек такой-то назначен, имярек такой-то уволен. И после этого представители этой же структуры, получающие зарплату в Секретариате Президента, которые не далее, чем месяц, два месяца назад со ссылкой на свой собственный портал позволяли себе делать заявления в прессе, на сегодняшний день достаточно неуклюже рассказывают о том, что для них официальный веб-портал Верховной Рады не является источником. Господа, научитесь, по крайней мере, публично, придерживаться одной и той же линии. Уж если вы свой веб-сайт считаете официальным источником, не откажите в любезности считать и другие веб-порталы органов власти такими же официальными источниками. Иначе это будет напоминать унтер-офицерскую вдову из замечательного произведения нашего земляка Николая Васильевича Гоголя», - сказал вице-премьер.