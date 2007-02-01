Секретариат Президента не признает закон о Кабмине

В Секретариате Президента Украины не будут признавать легитимность Закона «О Кабинете министров Украины» и подготовили представление в Конституционный Суд со статусом первоочередного.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил заместитель главы Секретариата Президента Игорь ПУКШИН.

По его словам, запланированное завтрашнее обнародование закона о Кабинете Министров за подписью председателя Верховной Рады Александра МОРОЗА будет незаконным.

И.ПУКШИН объяснил, что поскольку Президентом Виктором ЮЩЕНКО применено право вето к данному закону, то юридическим следствием вето является отмена результатов голосования за закон в парламенте и открытие процедуры повторного рассмотрения данного закона в ВР.

Он подтвердил намерение Президента обратиться в Конституционный Суд.

По словам И.ПУКШИНА, это обращение будет определено как первоочередное и поэтому, в соответствии с Конституцией, КС должен его рассмотреть в сжатые сроки.

«В конституционном представлении будет подчеркнута необходимость первоочередного рассмотрения данного представления. То есть, я надеюсь, что Конституционный Суд не будет годами слушать, а заслушает на протяжении месяца, максимум двух-трех», - отметил он.

Кроме того, от своего имени И.ПУКШИН обратил внимание правоохранительных органов на «такие существенные нарушения закона. Я думаю, что у них есть над чем поработать».