Коалиция создает сценарий устранения Ющенко

Представители коалиции предлагают запретить Конституционному Суду Украины рассматривать вопрос о конституционности положений Конституции Украины и изменений в нее, вступивших в силу, а также детальнее выписывают положения, касающиеся процедуры импичмента Президента.

Об этом идет речь в законопроекте “О внесении изменений в Закон Украины "О Конституционном Суде Украины", зарегистрированном в Верховной Раде народными депутатами Украины Иваном БОКИМ (фракция СПУ), Георгием ПОНОМАРЕНКО (фракция КПУ), Юрием МИРОШНИЧЕНКО и Михаилом ЧЕЧЕТОВЫМ (фракция Партии регионов).

В законопроекте, в частности, предусмотрено определить вопросы, которые не относятся к полномочиям Конституционного Суда Украины. Среди них вопрос о конституционности положений Конституции Украины, законов о внесении изменений в нее, которые вступили в силу, и законов о государственных символах Украины; относительно законности актов органов государственной власти, органов власти Автономной Республики Крым и органов местного самоуправления, а также другие вопросы, отнесенные к компетенции судов общей юрисдикции.

Кроме того, проектом закона предусматривается дополнение ныне действующего закона положением, согласно которому, постановление об открытии конституционного производства или об отказе в открытии конституционного производства принимается не позже чем через два месяца со дня поступления конституционного представления или конституционного обращения в Конституционный Суд.

В законопроекте предусмотрена норма о том, что конституционное представление Президента Украины о соответствии Конституции Украины (конституционности) постановления Кабинета Министров Украины может быть направлено в КС не позже чем через пятнадцать дней со дня принятия постановления Кабмина.

Кроме того, законопроектом предусматривается исключить из действующего закона положения о том, что Конституционный Суд дает заключения по делам по вопросам официального толкования Конституции Украины и законов Украины.

Также депутаты предлагают дополнить новой нормой статью об открытии конституционного производства в деле о соблюдении конституционной процедуры расследования и рассмотрения дела об отставке Президента Украины с поста в порядке импичмента. Ею предусмотрено, что конституционное представление Верховной Рады должно содержать подробное описание совершенных процедурных действий с указанием даты, места и оснований для их совершения, а также документов и других материалов, подтверждающих соблюдение конституционной процедуры расследования и рассмотрения дела об устранении Президента Украины с поста в порядке импичмента. Кроме того, предлагается ввести норму, согласно которой, Конституционный Суд не позже чем на второй рабочий день после поступления представления Верховной Рады Украины и документов и материалов, открывает во внеочередном порядке производство в деле о предоставлении заключения о соблюдении конституционной процедуры расследования и рассмотрения дела об отставке Президента Украины с поста в порядке импичмента.