Последний роман о Гарри Поттере выйдет 21 июля текущего года, сообщает «Газета.Ру».

Как сообщается на сайте автора цикла романов Джоан РОУЛИНГ, книга «Гарри Поттер и роковые мощи» выйдет в обложках для детей и взрослых, в виде подарочного издания, а также в виде аудиокниги.

Ранее в мире было продано 325 млн. экземпляров книг о Гарри Поттере.