Последний роман о Гарри Поттере выйдет 21 июля
15:47, 01 февраля 2007Политика
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Книга выйдет в обложках для детей и взрослых
Последний роман о Гарри Поттере выйдет 21 июля текущего года, сообщает «Газета.Ру».
Как сообщается на сайте автора цикла романов Джоан РОУЛИНГ, книга «Гарри Поттер и роковые мощи» выйдет в обложках для детей и взрослых, в виде подарочного издания, а также в виде аудиокниги.
Ранее в мире было продано 325 млн. экземпляров книг о Гарри Поттере.
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