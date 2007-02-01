Путин обещает Америке эффективную реакцию на системы ПРО в Европе

Президент России Владимир ПУТИН считает неубедительными аргументы в пользу размещения системы противоракетной обороны США в Европе.

Как сообщает РИА «Новости», об этом Президент РФ сказал на пресс-конференции в Кремле.

"Наши специалисты не считают, что системы ПРО, разворачиваемые в странах Восточной Европы, нацелены на предотвращение угрозы, исходящей со стороны Ирана либо каких-то террористов. Какие террористы? Что, у террористов есть баллистическое оружие?" – сказал В.ПУТИН.

"Траектории полетов ракет, которые могут запускаться с иранской территории, нам тоже хорошо известны. Поэтому такие аргументы нам кажутся несостоятельными. И это имеет к нам прямое отношение и будет вызывать соответствующую реакцию. Как я уже сказал, этот ответ будет асимметричным, но в высшей степени эффективным", - добавил В.ПУТИН.

Как сообщал УНИАН, США предложили правительствам Польши и Чехии разместить на их территории элементы американской системы ПРО.