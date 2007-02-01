Табачник не хочет говорить с Ющенко о пчелах

Вице-премьер-министр Украины Дмитрий ТАБАЧНИК считает необъективными условия, выдвинутые Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО для проведения общенационального круглого стола.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение Д.ТАБАЧНИК высказал сегодня журналистам.

«Нам предлагают провести круглый стол, но говорят, что нельзя говорить о законе о внешней политике, о законе о Президенте, о законе об СБУ… А о чем тогда говорить? О пчелах? Дороговато будет! Говорить нужно и можно обо всем – о самых острых, о самых болезненных, самых деликатных проблемах», - заявил Д.ТАБАЧНИК.

При этом вице-премьер подчеркнул, что «к любым позициям надо подходить по гамбургскому счету». «Мы дискутировали, скажем, с представителями «Нашей Украины» - не нравится вам трактовка закона? Так это же и есть смысл демократии. Анатоль Франс писал: «В чем счастье демократии - она правит плохо, но, слава Богу, коротко. И всегда есть возможность ее исправить». А я от себя добавлю: авторитаризм тем и хуже демократии, что может не хватить вашей собственной жизни, чтобы пережить одного диктатора. Вам не нравится – соберите парламентское большинство и примите новую редакцию закона об основах внешней политики, об основах внутренней политики. Это же так все просто!», - пояснил он.

Д.ТАБАЧНИК также считает парадоксальной попытку трактовать модель политического устройства Украины как президентско-парламентская республика. «Мы придумали вот такую ящерицу и называем ее «парламентско-президентская республика». Да нет такого в мире! Наличие конституционного поста Президента, закрепленного в Конституции, не говорит о гибридности политического устройства. В Португалии, Австрии, Германии, в Италии есть конституционный пост Президента. Но от этого ни один итальянец, немец, австриец, португалец не скажет, что их республика вдруг из парламентской республики превратилась в гибридную», – добавил вице-премьер-министр.

Как сообщал УНИАН, 10 января Президент Украины В.ЮЩЕНКО, председатель Верховной Рады Александр МОРОЗ и премьер-министр Виктор ЯНУКОВИЧ договорились о проведении в Украине 14 февраля круглого стола по подготовке "дорожной карты" выполнения Универсала национального единства.

29 января Президент выдвинул ряд условий для проведения национального круглого стола. В частности, он отметил необходимость согласования позиций относительно закона о Кабинете Министров, отказа от отмены должности секретаря СНБО, инициативы относительно закона о Президенте Украины и нового закона об основах внешней и внутренней политики.