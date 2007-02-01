Янукович подумает, стоит ли принимать участие в круглом столе

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ определится относительно своего участия в национальном круглом столе, инициированном Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО, после получения официальных предложений.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня журналистам в Херсоне.

«Мы еще не обсуждали вопросы проведения круглого стола. После того как поступят официальные предложения и условия этого круглого стола, мы их обсудим в соответствующем политическом кругу, скорее всего, в коалиции», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Как сообщал УНИАН, 10 января Президент Украины В.ЮЩЕНКО, председатель Верховной Рады Александр МОРОЗ и премьер-министр В.ЯНУКОВИЧ договорились о проведении в Украине 14 февраля круглого стола по подготовке "дорожной карты" выполнения Универсала национального единства.

29 января Президент выдвинул ряд условий для проведения национального круглого стола. В частности, он отметил необходимость согласования позиций относительно закона о Кабинете Министров, отказа от отмены должности секретаря СНБО, инициативы относительно закона о Президенте Украины и нового закона об основах внешней и внутренней политики.