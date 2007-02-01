Катеринчук хочет помирить БЮТ и Нашу Украину

Фракциям «Наша Украина» и БЮТ необходимо подписать соглашение о сотрудничестве в парламенте, считает народный депутат Николай КАТЕРИНЧУК (член фракции «Наша Украина»).

Как передает корреспондент УНИАН, он сказал сегодня журналистам, что это позволило бы урегулировать вопрос голосований в Верховной Раде, и тогда бы не возникало проблемы преодоления вето Президента Украины.

В свою очередь член фракции “Наша Украина” Руслан КНЯЗЕВИЧ назвал «тактической ошибкой» своей фракции то, что она в полном составе не поддержала законопроект об оппозиции (был принят в первом чтении 12 января). По словам Р.КНЯЗЕВИЧА, это способствовало потому, что фракция БЮТ пошла на переговоры с парламентской коалицией относительно необходимости поддержки данного законопроекта.