Лавринович обиделся на Северинсен и требует опровержений

Министерство юстиции Украины ходатайствует относительно официального опровержения докладчиком Парламентской Ассамблеи Совета Европы по Украине Ханне СЕВЕРИНСЕН заявления, которое прозвучало в ее интервью радио „Свобода” 26 января, о вроде бы составлении министром юстиции Украины проектов законов, не отвечающих стандартам Совета Европы.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минюста, об этом говорится в письме, направленном в Парламентскую Ассамблею Совета Европы.

Министерство юстиции отмечает, что публичные высказывания, не подтверждающиеся фактами, являются не только недопустимыми, но и такими, которые оскорбляют не только отдельные должностные лица Украины, но и государство в целом.

„Учитывая тот факт, что представление об Украине Парламентская Ассамблея Совета Европы формирует, исходя из Ваших выводов, Министерство юстиции Украины выражает обеспокоенность несоответствием Ваших представлений и настоящей ситуации в Украине”, - говорится в обращении к Х.СЕВЕРИНСЕН.

Минюст обращает внимание докладчика ПА СЕ на то, что критическое отношение к источникам информации позволило бы в будущем избегать недоразумений между сторонами.

Министерство юстиции Украины, отмечается в письме, “всегда максимально открыто для получения любой информации, в чем Вы неоднократно могли убедиться”.

„Обращая внимание на упомянутые в Вашем выступлении европейские стандарты, мы уверены, что форма подобного высказывания не найдет поддержки со стороны Европейского политикума”, - отмечается также в письме Минюста.

Как отметили в пресс-службе, копия письма направлена Представительству Украины при Совете Европы и Министерству иностранных дел Украины.