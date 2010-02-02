БЮТ советует регионалам в день приезда Тимошенко говорить про снег

Депутаты фракций БЮТ в Харьковском городском и областном советах намерены обращаться в судебные органы и Центральную избирательную комиссию «с целью применения законных санкций к кандидатам и должностным лицам, допустившим злоупотребления служебным положением» в случае использования трибуны городского и областного советов для ведения агитации в пользу одного из кандидатов на пост Президента Украины в среду, 3 февраля.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе областной организации БЮТ, об этом заявили сегодня на пресс-конференции в Харькове депутаты-«бютовцы», обеспокоенные тем фактом, что «местные представители Партии регионов решили в спешном порядке провести сессии облсовета и горсовета именно в тот день, когда в Харьков с рабочим визитом прибывает премьер-министр и кандидат в президенты Юлия ТИМОШЕНКО».

«Цель этой акции – специально «подогнанной» ко времени визита Ю. ТИМОШЕНКО в Харьков – выдать в СМИ очередную порцию «предвыборного бреда» в адрес Ю. ТИМОШЕНКО», – считают представители харьковского БЮТ.

«Мы считаем, что деньги харьковских налогоплательшиков не должны расходоваться на проведение предвыборных мероприятий под видом работы представительских органов территориальных общин города и области. Красноречие представителей Партии регионов в Харьковском городском и областном советах не в состоянии компенсировать тот негативный эффект, который вызван отказом Виктора ЯНУКОВИЧА от публичных предвыборных дебатов с Ю. ТИМОШЕНКО. Все, что хотел, но так и не решился сказать В.ЯНУКОВИЧ в адрес Юлии ТИМОШЕНКО, нужно было делать лично, а не через местных посредников», – говорится в заявлении депутатов.

В сложившихся условиях, по словам харьковских «бютовцев», главной темой обсуждения депутатов местных советов «должна стать оценка качества работы коммунальных служб по уборке снега и перерасчет стоимости некачественных услуг ЖКХ в зимний период, а не повторение с трибуны облсовета и горсовета заявлений пресс-службы Партии регионов».

Как сообщал УНИАН, в среду, 3 февраля, состоится рабочая поездка в Харьков премьер-министра Украины Ю. ТИМОШЕНКО.

3 февраля в Харькове также состоятся внеочередные сессии областного и городского советов.