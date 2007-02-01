Почему Червоненко не ел «диоксиновые суши» вместе с Ющенко

Председатель Запорожской облгосадминистрации Евгений ЧЕРВОНЕНКО исключает возможность отравления Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО на даче одного из руководителей «Фокстрота» и считает, что это заявление бывшего председателя СБУ Игоря СМЕШКО приведет к затягиванию следствия.

Об этом говорится в переданном агентству УНИАН заявлении Е.ЧЕРВОНЕНКО в связи с интервью И.СМЕШКО газете «Факты и коментарии».

«На всех незапланированных и неподготовленных встречах я, как правило, сам пробовал еду, подававшуюся В.ЮЩЕНКО. Визит к руководству «Фокстрота» был инициирован ИВЧЕНКО и был для нас достаточно неожиданным. Так как многих присутствующих мы не знали, я по заведенному порядку ел то же, что и Виктор Андреевич. Действительно, порция форели была подана отдельно по его просьбе. И о том, что он попросит именно это блюдо, никто заранее знать не мог. Чтобы мое стремление страховать ЮЩЕНКО не выглядело навязчивым и не бросалось в глаза, я в шутку попросил его отрезать и мне кусок. И потом мы еще шутили, что с форелью будет так же, как и с медом, угостить которым ЮЩЕНКО постоянно просят приглашенные на его пасеку. «Ну, Женя, ты и здесь не оригинален», - парировал Виктор Андреевич. Он поделился форелью со мной и еще с кем-то», - рассказал Е.ЧЕРВОНЕНКО (в описываемое время Е.ЧЕРВОНЕНКО был руководителем службы личной безопасности В.ЮЩЕНКО – УНИАН).

Губернатор подчеркнул, что эта ситуация изложена в его официальных показаниях Генеральной прокуратуре 15 июня 2005 года. «Так что, версия об отравлении за полтора часа до приезда на дачу к САЦЮКУ, на мой взгляд, абсурдна», - подчеркнул он.

Кроме того, по его словам, информация И.СМЕШКО об отсутствии указаний и пожеланий относительно ограничения круга присутствующих со стороны гостей на ужине у бывшего заместителя главы СБУ Владимира САЦЮКА необъективна. «Если бы это было так, то я узнал бы о готовящейся встрече. И ЮЩЕНКО не отдал бы приказ снять на определенное время все системы охраны. Виктор Андреевич полностью доверял мне (уверен, доверяет и сейчас) и, если бы его не стеснили в действиях некими условиями, не поехал бы без меня. Потом стало известно, что на встречу не был допущен даже дежурный офицер госохраны. На самом деле, встреча была полностью законспирирована. Я не знал, куда и к кому едет Президент (на то время кандидат в президенты – УНИАН). О том, что он был на даче САЦЮКА, мне стало известно лишь через несколько дней, когда ЮЩЕНКО почувствовал первые симптомы отравления. Кстати, есть свидетели того, что он не очень хотел туда ехать», - утверждает он.

«В разгар выборов некоторые наши противники цинично глумились на тему кулинарных пристрастий: дескать, лучше есть отечественное сало вместо заморских суши – целее будешь. Теперь вспомнили о форели. Завтра будут изучать меню всех предшествовавших трапез того времени. Очень удобно, чтобы замедлить ход следствия. Не могу удержаться, чтобы не напомнить господину СМЕШКО и его бывшему подчиненному САЦЮКУ, что нас тоже преследовали, заводили на нас уголовные дела и лишали гражданства при прежней власти. Но, считая себя правыми, мы не уезжали из страны», - заявил Е.ЧЕРВОНЕНКО.

Как сообщал УНИАН, бывший глава СБУ Игорь СМЕШКО в интервью газете “Факты и комментарии” от 27 января заявил о возможном отравлении В.ЮЩЕНКО на даче одного из руководителей “Фокстрота”. "Приблизительно за полтора часа до ужина на даче САЦЮКА, в тот же вечер, 5 сентября 2004 года, Виктор Андреевич ужинал на даче одного из руководителей фирмы "Фокстрот". По информации некоторых интернет-изданий, ужин, о котором идет речь в интервью И.СМЕШКО, происходил на даче у О.ГОЛОВИНА.

В свою очередь пресс-служба группы компаний “Фокстрот” заявила, что его руководители не имеют отношения к даче, на которой могли отравить В.ЮЩЕНКО. Олег ГОЛОВИН, которого некоторые отечественные СМИ связывают с компанией “Фокстрот”, “никогда не был ни основателем, ни руководителем ООО “Фокстрот”, и все упоминания о его причастности к “руководителям фирмы “Фокстрот” являются неправдивыми”, заявили в пресс-службе.