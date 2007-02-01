Янукович открыл школу сам, поскольку министры не успели

Премьер-министр Виктор ЯНУКОВИЧ во время рабочей поездки в Херсонскую область открыл новую общеобразовательную школу №5 в городе Каховка.

Как передает корреспондент УНИАН, В.ЯНУКОВИЧ поздравил жителей Каховки, собравшихся на торжественное событие, отметив, что это первая школа, которая сдана в эксплуатацию в области за последние 15 лет.

В.ЯНУКОВИЧ осмотрел новостройку вместе с школьниками и учителями, и по случаю открытия подарил школе, по его словам, самый «современный компьютерный класс».

Из-за сложных погодных условий самолет с членами правительства, сопровождающими премьер-министра в рабочей поездке по Херсонской области, был принят в Николаеве. Большинство министров, которые прибыли в Херсон, еще в дороге. Но это не повлияло на график визита премьер-министра, который таки прибыл в аэропорт «Херсон».

Сегодня В.ЯНУКОВИЧ и правительственная делегация должны вернуться в Киев.