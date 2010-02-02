Януковичу показалось, что Тимошенко «довольно вяло обливала его грязью»

Кандидат в президенты, лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ считает, что вчера на единоличных теледебатах в прямом телеэфире Первого национального канала премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО «достаточно вяло обливала его грязью».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЯНУКОВИЧ заявил сегодня на пресс-конференции в Енакиево Донецкой области.

«Она была в подавленном состоянии, и достаточно вяло в этот раз поливала меня грязью», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

В то же время лидер Партии регионов заметил, что у нее еще хватало сил на это. «Она, наверно, от этого получает особое удовольствие», - допустил он.

Как добавил В.ЯНУКОВИЧ, украинскому народу сегодня нужно не это, а стабильность и решительные, эффективные действия по преодолению кризиса и наведению порядка в стране.