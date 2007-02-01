Закон о Кабмине уже верстается

Закон о Кабинете Министров уже верстается в завтрашний номер парламентской газеты “Голос Украины”, под документом стоит подпись председателя Верховной Рады Украины Александра МОРОЗА, датированная 21 декабря.

Об этом УНИАН сообщили в редакции.

В частности, собеседники агентства сообщили, что текст закона поступил в редакцию сегодня утром, что он уже стоит в завтрашнем номере, что под него выделены пять газетных полос.

Как сообщал УНИАН, 31 января во время заседания Политисполкома СПУ председатель ВР А.МОРОЗ пообещал, что в пятницу, 2 февраля, Закон "О Кабинете министров Украины" будет опубликован в парламентской газете "Голос Украины" и одновременно в парламенте будет зарегистрирован законопроект о внесении изменений в закон о Кабмине.

Как известно, закон вступает в силу после опубликования. В то же время на сегодня существует решение Мукачевского горрайонного суда, которым запрещено председателю ВР подписывать данный закон, а также публиковать его. В свою очередь генеральный прокурор Александр МЕДВЕДЬКО обжаловал это судебное решение в Апелляционном суде Закарпатской области. Решение Апелляционного суда по указанному делу еще не объявлено, хотя известно, что Мукачевский горрайонный суд передал дело в апелляционный суд вчера, 31 января.

Вчера же постоянный представитель Президента в Конституционном суде Украины Владимир ШАПОВАЛ подчеркнул, что перед публикацией в официальных изданиях закона о Кабинете министров председатель ВР Украины должен во второй раз подписать текст данного закона, то есть осуществить промульгацию документа. Иначе, по его словам, это будет основанием для Президента обратиться в КС относительно отмены закона в целом из-за нарушения процедуры его принятия и опубликования.