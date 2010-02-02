Ривненские губернатор, председатель облсовета и мэр – на больничном

Председатель Ривненской областной государственной администрации Виктор МАТЧУК во время катания на горных лыжах сломал левую руку и в настоящее время находится на больничном.

Как сообщили корреспонденту УНИАН, это произошло в прошлую пятницу на курорте «Буковель», где губернатор проводил часть своего отпуска.

Кроме В.МАТЧУКА, на больничном также находятся председатель Ривненского облсовета Александр ДАНИЛЬЧУК и мэр Ривного Владимир ХОМКО.

Их обязанности исполняют заместители.

Председатель облсовета А.ДАНИЛЬЧУК лечит поврежденный позвоночник еще с октября, когда, возвращаясь из Киева на служебном автомобиле, он не справился с управлением и заехал на отрезок дороги, где шли ремонтные работы. Пресс-служба облсовета сообщает, что А.ДАНИЛЬЧУК выйдет на работу в ближайшее время, поскольку он уже принял участие в торжественном открытии школы-новостройки в селе Шпанив Ривненского района.

А городскому председателю Ривноговно В.ХОМКО сделали операцию на брюшной полости в городской больнице, где сейчас он проходит реабилитационный курс.

Как сообщал УНИАН, 1 февраля с.г. Центральная избирательная комиссия приняла решение признать В.МАТЧУКА народным депутатом Украины от блока «Наша Украина - Народная самооборона» вместо умершего народного депутата Ивана Сподаренко. Однако Центризбирком может зарегистрировать В.МАТЧУКА народным депутатом только после того, как он подаст документы, подтверждающие, что он не будет совмещать депутатскую деятельность с другой деятельностью.

В.МАТЧУК с мая 2006 года занимает должность председателя Ривненской областной государственной администрации. Ранее, в 2008 году, В.МАТЧУК заявил, что не намерен занимать место в Верховной Раде вместо Святослава ВАКАРЧУКА, который сложил свои полномочия.

На одной из последних пресс-конференций В.МАТЧУК сообщил, что не очень хочет переезжать из Ривного в столицу, и примет окончательное решение только после президентских выборов