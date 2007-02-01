Гриценко считает, что Америка проиграла в России и Европе

Министерство обороны Украины не сформировало свою позицию относительно размещения элементов системы противоракетной обороны США в странах Центральной Европы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр обороны Украины Анатолий ГРИЦЕНКО сказал сегодня журналистам во время рабочей поездки в Васильковский воинский гарнизон (Киевская область).

«Минобороны не сформировало свою позицию, потому что нам нужно достаточно информации для того, чтобы доложить Президенту и правительству компетентную позицию по этому вопросу», - объяснил А.ГРИЦЕНКО.

Он отметил, что 29 января встречался с послом США в Украине Вильямом ТЕЙЛОРОМ и обсуждал, в том числе, и вопрос размещения элементов системы ПРО.

«Часть ответа я получил. Часть информации, которая важна для того, чтобы сделать вывод и доложить позицию главе государства, пока отсутствует», - сказал А.ГРИЦЕНКО.

По словам министра, он откровенно сказал В.ТЕЙЛОРУ о том, что американские военные проиграли информационную часть этой кампании. Как сказал А.ГРИЦЕНКО, несмотря на то, что США уделяют много внимания СМИ, информационная часть реализации этого проекта проиграна в Европе, в России, и даже в Польше и Чехии (в этих двух странах планируется разместить элементы ПРО США – УНИАН).

«Для того чтобы сделать такой шаг, нужно было сделать соответствующие объяснения и показать, для чего будут разворачиваться соответствующие системы наблюдения, соответствующие ракеты, какой сектор будет перекрываться с точки зрения мониторинга», - подчеркнул министр.

По убеждению А.ГРИЦЕНКО, если эти системы будут защищать европейские государства, в них будет заинтересованность, но если они будут служить защите объектов США, то, очевидно, общественное мнение будет другим.

В то же время он отметил, что в случае мониторинга территории РФ станциями, которые планируется построить в Польше и Чехии, это осложнит отношения США с Россией.

А.ГРИЦЕНКО заверил, что обоснованная позиция Минобороны будет после получения достаточного количества информации.