Россия поблагодарила Тарасюка

Глава МИД России Сергей Лавров направил экс-министру Украины Борису Тарасюку телеграмму с благодарностью за его работу.

Текст телеграммы в четверг обнародовала пресс-служба посольства России в Украине.

"Хотел бы выразить Вам признательность за Ваш профессиональный подход к делу, который всегда был характерен для нашего сотрудничества, направленного на решение различных, зачастую весьма непростых задач по развитию многопланового российско-украинского сотрудничества, отвечающего подлинным интересам наших стран и народов", - говорится в телеграмме Лаврова.

"Желаю Вам, дорогой Борис Иванович, доброго здоровья и благополучия", - сказано в телеграмме.

Ранее некоторые политики и политологи России высказывали негативное отношение к деятельности Тарасюка на должности министра и обвиняли его в негативном отношении к России.

"Украинская правда"