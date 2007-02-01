Мороз обещает завтра напечатать закон о Кабмине

Председатель Верховной Рады Украины Александр МОРОЗ пообещал, что в пятницу, 2 февраля, Закон "О Кабинете министров Украины" будет опубликован в парламентской газете "Голос Украины" и одновременно в парламенте будет зарегистрирован законопроект о внесении изменений в закон о Кабмине.

Как сообщает пресс-служба СПУ, об этом А.МОРОЗ, который является лидером Социалистической партии Украины, заявил 31 января во время заседания Политисполкома СПУ.

"Закон будет опубликован в пятницу, 2 февраля", - подчеркнул он.

По словам А.МОРОЗА, чтобы раз и навсегда прекратить спекуляции вокруг данного закона, одновременно "будет зарегистрирован законопроект о внесении изменений в закон о Кабмине, в котором будут учтены все неурегулированные конституционные положения".

Как известно, закон вступает в силу после опубликования. В то же время, на сегодня существует решение Мукачевского горрайонного суда, который запретил председателю ВР подписывать указанный закон, а также публиковать его. В свою очередь генеральный прокурор Александр МЕДВЕДЬКО обжаловал это судебное решение в Апелляционном суде Закарпатской области. Решение Апелляционного суда по этому делу еще не объявлено.