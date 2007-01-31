Кто поедет с Януковичем в Херсон

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ намерен посетить завтра с однодневной рабочей поездкой Херсонскую область.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Кабинета Министров Украины.

Намечено, что в ходе визита премьер посетит Каховку, где примет участие в торжественном открытии школы-новостройки СОШ №5.

После этого премьер посетит ОАО «Херсонский судостроительный завод», где ознакомится с работой предприятия и пообщается с трудовым коллективом.

Во второй половине дня В.Янукович отправится в Херсонский областной музыкально-драматичный театр им. Николая Кулиша, где с административно-хозяйственным активом области проведет совещание, посвященное проблемам развития региона.

Предусмотрено, что в поездке премьера будут сопровождать вице-премьер по вопросам ЖКХ Владимир РЫБАК, министр охраны окружающей среды Василий ДЖАРТЫ, министр аграрной политики Юрий МЕЛЬНИК, министр науки и образования Станислав НИКОЛАЕНКО, министр труда и социальной политики Михаил ПАПИЕВ, министр транспорта и связи Николай РУДЬКОВСЬКИЙ, министр промышленной политики Анатолий ГОЛОВКО, а также председатель ГНА Украины Анатолий БРЕЗВИН.