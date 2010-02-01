БЮТ заявляет, что ПР посягает на «антиконституционный захват власти»

Партия регионов инициирует проведение внеочередного заседания парламента 3 февраля для рассмотрения изменений к законодательству о выборах Президента.

Об этом сообщил на пресс-конференции первый заместитель руководителя фракции БЮТ Андрей КОЖЕМЯКИН.

Он отметил, что получил информацию от руководителя аппарата Верховной Рады Украины, что сегодня фракция Партии регионов зарегистрировала проект постановления о проведении в среду, 3 февраля, внеочередного заседания с единственным вопросом - о рассмотрении проекта закона Украины «О внесении изменений в закон Украины «О выборах Президента Украины» (относительно организации работы избирательных комиссий).

А.КОЖЕМЯКИН подчеркнул, что фракция БЮТ заявляет, что рассмотрение данного законопроекта во втором чтении уже в среду - «это нарушение регламентных норм, всех законных норм, это нарушение Конституции Украины».

По его словам, на сегодняшний день внесено свыше 200 поправок к данному законопроекту, и пока они не будут рассмотрены в комитете ВР, этот законопроект не может быть вынесен на рассмотрение парламента во втором чтении.

А.КОЖЕМЯКИН сказал, что фракция Партии регионов «предпринимает шаги для дестабилизации политической ситуации в стране перед вторым туром выборов». Он отметил, что если законопроект будет вынесен на рассмотрение парламента во втором чтении, то «это посягательство на антиконституционный захват власти и попытка подготовиться к тотальной фальсификации выборов Президента Украины».

А.КОЖЕМЯКИН сообщил, что фракция БЮТ завтра будет принимать участие в открытии сессии парламента. В то же время он отметил, что завтра состоится заседание фракции, на котором будет принято решение, «как действовать в этих новых обстоятельствах», в том числе и в отношении участия во внеочередном заседании парламента, в случае его проведения.