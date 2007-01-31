Представитель Президента немного подергал Конституционный суд

17:23, 31 января 2007
Политика
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Шаповал пошел на это сознательно...

Представитель Президента в Конституционном суде Владимир ШАПОВАЛ критикует нынешнюю работу Конституционного Суда.

В интервью журналистам он заметил, что это критика не связана с подозрениями в злоупотреблении и тому подобное.

“Я понимаю, что это (критика) не всем понравится, но общество должно требовать более жестко. Я сознательно иду на это, чтобы их немного дернуть на пользу делу», - сказал В.ШАПОВАЛ.

В частности, его критика касалась того, что Конституционный Суд растягивает во времени рассмотрение представлений. Ему не понятно, зачем увеличивался обеденный перерыв, почему КС после такого длительного перерыва, например, не заседает в пятницу, и почему делает большие перерывы между самими заседаниями, когда, по его убеждению, необходимо обеспечивать непрерывность судебного заседания.

Также критика В.ШАПОВАЛА касалась и того, что КС не информирует о представлениях, зарегистрированных в его секретариате. Как пример он рассказал, что узнал только от знакомого, что в КС вроде бы зарегистрированы представления, которые обжалуют указы Президента по освобождениям и назначениям руководителей СНБО, в частности Владимира ГОРБУЛИНА, Виталия ГАЙДУКА.

В.ШАПОВАЛ не исключает, что это своеобразная «игра чиновников» подстраховка наподобие того, если представители не знают, то и не могут влиять. Он отрицал возможность влияния, заметив в то же время, что теоретически влиять можно и во время рассмотрения дела, и поэтому эта игра не имеет смысла.

Он отметил, что эта проблема касается не только Секретариата Президента, но и насколько он понимает, и Кабинета министров. Он заметил, что разговаривал с представителем правительства в КС и понял, что данный вопрос для них является также актуальным.

Также В.ШАПОВАЛ вышел с предложением, чтобы решения обнародовались с поименным списком судей, которые голосовали за или против. Напомнив, что эта процедура существовала в начале 1996 года.

Отвечая на вопрос, прислушиваются ли судьи КС к экспертным оценкам, которые направляют университеты, юридические учреждения и другие по тому или другому представлению В.ШАПОВАЛ заметил, что «это игра, антураж». Он отметил, что в большинстве случаев может даже не читая сказать, какой вывод, зная от кого он поступил. В.ШАПОВАЛ посоветовал судьям КС скорее перейти в режим самостоятельной работы. «Если эти господа действительно хотели стать судьями Конституционного Суда – надо учиться», - сказал он, добавив, что во время его пребывания судьей КС он сам писал выводы, не надеясь на то, что можно скомпилировать экспертные оценки, поступающие из разных институтов.

 

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