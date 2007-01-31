Над посланием Ющенко к ВР корпели 207 экспертов

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО выступит с ежегодным Посланием к Верховной Раде во второй декаде февраля.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщила руководитель пресс-службы Секретариата главы государства Лариса МУДРАК.

Как сообщает пресс-служба Президента Украины, сегодня на брифинге в Секретариате Президента состоялась презентация научной части из подготовки Послания главы государства к Верховной Раде.

По мнению авторов, речь идет о фундаментальном научном труде, работа над которым длилась фактически с весны 2006 года при участии экспертов из структур НАНУ, правительственных и неправительственных организаций, представителей разных регионов и политических сил и других.

Как отметил на брифинге директор Национального института стратегических исследований Юрий РУБАН, результатом проведенной широкой дискуссии стало «комплексное стратегическое исследование», аналогов которому в Украине не существует. Самое главное, по его словам, – общая идея, которая объединяет все разделы работы.

«Все авторы разделяют виденье главы государства относительно того, что Украина нуждается в модернизации. На основе собранного материала мы доказываем, что потенциал для такой модернизации в стране есть», – сказал Ю.РУБАН, добавив, что речь идет о различных сферах – гуманитарной, политической, экономической, безопасности, внешнеполитической и других. «Анализ того состояния, в котором находится Украина, огромного массива социологических, экономических, политических данных подкрепляет этот тезис», – также отметил он.

Вывод специалистов рабочей группы однозначный – Украина должна использовать время, оставшееся до следующего избирательного цикла, именно для «модернизационного прорыва», преобразования в конкурентоспособное государство в широком понимании.

«Это время должно быть использовано в разработке и реализации стратегии национального развития Украины», – выразил Ю.РУБАН убеждение авторов научной части Послания Президента к парламенту.

Как сообщил на брифинге один из разработчиков гуманитарного блока Послания, председатель Национального совета по вопросам культуры и духовности при Президенте Украины Николай ЖУЛИНСКИЙ, среди тем нынешнего Послания Президента к Верховной Раде – формирование гуманитарного пространства, развитие государственной языковой политики, совершенствование медийного пространства, методы сотрудничества с украинцами за рубежом.

«Мы исходим из того, что нам нужно найти возможности для прорыва, поэтому важно предложить Президенту, чтобы государственными, стратегическими целями в будущем были, прежде всего, образование, наука, культура, интеллект», – подчеркнул Н.ЖУЛИНСКИЙ. По его словам, основные внутренние и внешние инвестиции должны быть направлены на формирование образовательного и интеллектуального потенциала человека. Как показывает анализ политики высокоразвитых стран, именно эти факторы ведут к экономической мощи, отметил академик.

Говоря о перспективах формирования в Украине целостного и действенного гуманитарного пространства, Н.ЖУЛИНСКИЙ отметил, что согласно виденью главы государства, основанием для такого пространства должны стать национальные ценности. «Следовательно, при разработке Послания мы уделили значительное внимание теме консолидации общества и определения объединяющих ценностей», – сказал он.

По словам Н.ЖУЛИНСКОГО, к реализации программы развития гуманитарной сферы должны быть привлечены все ветви власти, о чем также будет сказано в Послании.

В свою очередь, один из разработчиков политического блока Послания Президента к Верховной Раде, директор политико-правовых программ Центра им. А.Разумкова Юрий ЯКИМЕНКО отметил, что на сегодняшний день одной из главных задач является развитие процесса творения демократической, эффективной, прозрачной, ответственной перед обществом власти, которая должна быть едина в отстаивании национальных интересов внутренней и внешней политики государства.

Ю.ЯКИМЕНКО подчеркнул, что сегодня в Украине создалась «принципиально новая и политическая, и конституционно-правовая ситуация». «Страна получала фактически первый опыт жизни в новых политических условиях – условиях политической демократии, свободных выборов, в условиях конституционной реформы и новых полномочий ветвей и институтов власти. Мы имели значительный массив для анализа и пытались оценить как можно объективнее опыт этого первого этапа функционирования политической системы страны в новых условиях, выделить позитивные и негативные тенденции, определить определенные стратегические задачи, цели низшего порядка в каждом из сегментов, сфер в целом политической системы», – сказал он.

Говоря о подготовке политического раздела Послания, Ю.ЯКИМЕНКО отметил, что авторский коллектив пытался «обобщить весь тот спектр и весь тот большой, противоречивый, но достаточно богатый массив политических событий, происходивших на протяжении прошлого года в Украине».

В первую очередь, по словам Ю.ЯКИМЕНКО, эксперты сосредоточили внимание на функционировании системы власти в новых конституционных условиях, вопросах проблем и перспектив утверждения сбалансированной системы власти. При этом были проанализированы проблемы, связанные с обеспечением демократических механизмов влияния института президентства в обновленной отечественной политической системе, а также проблемы, связанные со становлением партийной системы в Украине, деятельности большинства и оппозиции.

Отдельное внимание, отметил Ю.ЯКИМЕНКО, было уделено стратегическим ориентирам развития системы государственного управления.

«Мы пришли к выводу, что существуют достаточно серьезные проблемы, связанные с принципами согласования содержания и механизмов формирования политики и ее реализации высшими властными институтами страны – Президентом, правительством, которое теперь формируется коалицией», – отметил он.

«Конституционная реформа уже стала реальностью. Но те проблемы, о которых говорится в экспертном докладе, – они являются основой для решений и действий для того, чтобы совершенствовать действующую Конституцию», – убежден директор политико-правовых программ Центра им. А. Разумкова. «Главными постулатами в этом процессе должно быть то, что реформирование политической системы, внесение изменений в Конституцию не должно быть элементом политической борьбы», – подчеркнул он.

*** Научная часть подготовки Послания Президента к Верховной Раде – это экспертный доклад «О внутреннем и внешнем положении Украины в 2006 году», в котором комплексно освещаются проблемы внутренней и внешней политики Украины и предлагается стратегия развития страны в политической, гуманитарной, экономической, внешнеполитической сферах и сфере безопасности. Руководство и координация работ по подготовке документа осуществлялись непосредственно главой государства и Секретариатом Президента Украины. Организационно-методическое и научное сопровождение – Национальным институтом стратегических исследований при Президенте Украины.

В состав рабочей группы вошли 207 ведущих украинских ученых, экспертов, специалистов неправительственных аналитических центров и институтов.