Тимошенко вдохновила российских коммунистов

Геннадий Зюганов

Фракция КПРФ внесла в Госдуму законопроект "Об основных гарантиях оппозиционной деятельности", регламентирующий права и обязанности оппозиционных партий, а также гарантирующий им доступ к государственным СМИ, пишет газета "Коммерсант". Схожий документ подготовила и фракция "Родина", но перед тем, как внести его на рассмотрение парламентариев, предпочла согласовать его с правительством России.

Законопроект, внесенный фракцией КПРФ, носит более общий характер и описывает основные принципы оппозиционной деятельности и ее главные формы. В частности, документ предполагает наличие парламентской и внепарламентской оппозиции. Внепарламентскую оппозиционную деятельность КПРФ предлагает осуществлять путем собраний, шествий, митингов и других публичных мероприятий.

Кроме того, подготовленный коммунистами законопроект гарантирует оппозиционным партиям доступ к СМИ. Как пояснил один из авторов документа, первый зампред ЦК КПРФ Иван Мельников, "одна из основных тем законопроекта - свободное распространение информации". "Мы не хотим беседовать с представителями государственных СМИ на языке `тех показывают больше, а нас мало`. Мы считаем, что должна быть конкретная норма, которая даст возможность сказать: вы должны нас показывать столько-то, будьте добры, выполняйте", - пояснил Мельников.

Так, документ предусматривает предоставление оппозиционным партиям одного часа бесплатного эфирного времени в неделю на каждом из общероссийских и региональных гостелеканалов. А в государственных печатных СМИ объем информации о деятельности оппозиционной фракции не может отличаться от объема информации о деятельности других фракций более чем на 15%.

В свою очередь, законопроект "О правовых гарантиях оппозиционной деятельности", подготовленный фракцией "Родина", максимально подробно описывает различные ситуации, в которых может оказаться оппозиционная партия в процессе своей деятельности. Так, родинцы закрепляют за оппозицией право участвовать в формировании рабочих органов Госдумы, возглавлять на пропорциональной основе думские комитеты и "конструктивно критиковать правительство и иные органы исполнительной власти". Президент РФ в числе органов, подлежащих критике, не упоминается.

Лента.ру