ЦИК зарегистрировал еще более 250 международных наблюдателей

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала еще 252 международных официальных наблюдателей по наблюдению за повторным голосованием по выборам Президента Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, в частности, ЦИК сегодня зарегистрировала двух наблюдателей по обращению Посольства Великобритании, 26 – по обращению Литвы, 3 – Словакии, 3 – Соединенных Штатов Америки, 1 – Франции.

Кроме того, ЦИК зарегистрировала 7 наблюдателей от международной организации CIS-EMO, от Европейской сети организаций по наблюдения за выборами ENEMO – 143, от Европейского парламента – 3, от CANADEM – 35, от Канадско-украинского фонда – 1, от Украинского конгресового комитета Америки – 11, от Международного республиканского института – 1, от Межпарламентской ассамблеи стран-участниц СНГ - 7, от Парламентской ассамблеи НАТО – 1, от Парламентской ассамблеи ОБСЕ – 6, от Парламентской ассамблеи Совета Европы – 2.

В целом, на сегодняшний день на второй тур выборов Президента Украины зарегистрированы 3586 международных наблюдателей. Из них 326 - от зарубежных государств и 3260 - от международных организаций.

Сегодня, согласно календарному плану подготовки и проведения повторного голосования по выборам Президента Украины 7 февраля, заканчивается срок подачи обращений относительно регистрации иностранных наблюдателей.