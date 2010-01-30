В Родинском Донецкой области ликвидируют «второй Алчевск»

В городе Родинске Донецкой области продолжается ликвидация масштабной коммунальной аварии.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, электроснабжение котельных уже восстановлено, сейчас продолжается ремонт теплосетей внутри домов и подводов к ним, которые частично перемерзли.

Как сообщал УНИАН, 23 января в городе Родинское из-за повреждения силового кабеля были обесточены 2 котельные. Без теплоснабжения остались 102 жилых дома, 2 дошкольных учреждения и 1 школа.

В 72 домах уже есть тепло. А остальные 10 трехэтажных жилых домов на 360 квартир до сих пор холодные. Чтобы обеспечить город током, МЧС задействовало 2 передвижные электростанции. В городской больнице развернули пункт обогрева, который может принять 600 человек.