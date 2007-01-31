Украина подвесила встречу с Тройкой ЕС

Проведение заседания Украина-Тройка ЕС 6 февраля зависит исключительно от официального Киева.

Об этом УНИАН сообщил источник в пресс-службе Верховного представителя ЕС по вопросам общей внешней политики и политики безопасности Хавьера СОЛАНЫ.

“Сейчас мы не можем четко сказать, состоится заседание или нет, все зависит исключительно от Украины, от того, как быстро украинская власть будет готова к проведению такого заседания”, - сказал собеседник агентства.

При этом он отметил, что Х.СОЛАНА может достаточно быстро скорректировать свои планы для участия в этом заседании, поскольку 5 февраля он будет находиться в Москве, где состоится заседание Тройка ЕС-Россия.

“Мы надеемся, что получим какую-то информацию от Украины до конца недели”, - отметил собеседник агентства.

Как сообщал УНИАН, на 6 февраля в Киеве запланировано проведение заседания министров иностранных дел Украина-Тройка ЕС по поводу начала переговоров о новом Усиленном соглашении между Украиной и Евросоюзом.

30 января источник в украинском правительстве сообщил корреспонденту УНИАН, что европейские политики дали четко понять Украине, что не хотят проводить заседания Тройки до окончательного решения вопроса относительно министра иностранных дел Украины.

Представитель пресс-службы Х.СОЛАНЫ Тереза ХЕНРИКС сообщила УНИАН, что участие Х.СОЛАНЫ в заседании Украина-Тройка ЕС 6 февраля не планируется, что фактически означало отказ от проведения заседания.

В то же время в пресс-офисе министра иностранных дел председательствующей в ЕС Германии Франка-Вальтера ШТАЙНМАЕРА, который также должен принимать участие в заседаниях Тройки, корреспонденту УНИАН заявили, что пока нет официальной информации относительно отмены проведения запланированного на 6 февраля заседания Украина-Тройка ЕС.

Борис ТАРАСЮК, который 30 января подал в отставку с должности министра иностранных дел, считает целесообразным, чтобы Украина предложила Евросоюзу перенести заседание Украина-Тройка ЕС, запланированное на 6 февраля, до утверждения нового главы МИД.