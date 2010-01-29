Киселев: Литвин не вправе мешать созданию ВСК по "Межигорью"

Заместитель председателя регламентного комитета Верховной Рады Василий КИСЕЛЕВ заявляет, что председатель Верховной Рады не имеет права не подписывать постановление о создании Временной следственной комиссии по приватизации “Межигорья” пока все фракции парламента не делегируют туда своих представителей.

Об этом он заявил сегодня во время пресс-конференции в УНИАН.

“Он (ЛИТВИН - УНИАН) не имеет права не подписывать это постановление”, - сказал В.КИСЕЛЕВ.

В.КИСЕЛЕВ отметил, что в этом вопросе следует руководствоваться нормой Конституции Украины, поскольку Регламента парламента нет. Он подчеркнул, что согласно ст. 89 Конституции Украины, Верховная Рада Украины для проведения расследований по вопросам, представляющим общественный интерес, образует ВСК, если за это проголосовало не менее одной трети конституционного состава ВР Украины. “Поэтому ЛИТВИН не имеет права говорить то, что он сказал вчера. Он должен на протяжении 3-х дней подписать постановление”, - сказал В.КИСЕЛЕВ.

Как сообщал УНИАН, вчера Верховная Рада Украины создала Временную следственную комиссию по вопросам проверки законности передачи в аренду лидеру Партии регионов Виктору ЯНУКОВИЧУ правительственной резиденции «Межигорье». За принятие соответствующего постановления проголосовали 198 из 426 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале. Для принятия решения о создании ВСК достаточно 150 голосов депутатов.

В то же время председатель ВР Владимир ЛИТВИН заметил, что подпишет данное постановление только тогда, когда все фракции ВР подадут свои кандидатуры в состав ВСК, поскольку до этого времени это сделали только фракции НУ-НС и БЮТ.