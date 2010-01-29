Януковичу в Запорожье подарили саблю

В Запорожье кандидату в президенты, лидеру Партии регионов Виктору ЯНУКОВИЧУ подарили старинную казацкую саблю и булаву.

Как передает корреспондент УНИАН, владельцем сразу двух исторических ценностей - казацкой сабли и булавы XVII века стал сегодня кандидат в президенты Украины В.ЯНУКОВИЧ.

Старинная сабля, булава и пернач - символы казацкой доблести были вручены ему сегодня на встрече с представителями Союза казаков "Войско Запорожское", состоявшейся на территории Национального заповедника "Остров Хортица" - в "Музее истории запорожского казачества.

После подписания декларации с Союзом казаков сабля была вручена кандидату в Президенты Украины Верховным атаманом, генерал-хорунжим Александром ПАНЧЕНКО, а булаву, которая традиционно вручалась в среде казаков тому, кто идет в судьбоносный поход, преподнес В.ЯНУКОВИЧУ присутствовавший на подписании декларации епископ Запорожский и Мелитопольский ИОСИФ.

Принимая дары, В ЯНУКОВИЧ заявил, что вручение их для него "очень символично", а также отметил, что понимает, какую ответственность берет на себя и пообещал всячески поддерживать казачество "поскольку оно играет очень большую роль в патриотическом воспитании молодежи".

Как сообщал УНИАН, сегодня на о. Хортица В.ЯНУКОВИЧ подписал с Союзом казаков Украины декларацию, предусматривающую принятие Закона "О казачестве Украины" и включению в бюджет финансирования на развитие казачества.