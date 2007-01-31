Кабмин поддержал предложение Президента

Владимир Огрызко

Правительство поддержало предложение Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО о назначении Владимира ОГРЫЗКО исполняющим обязанности министра иностранных дел.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ, открывая заседания правительства, поручил подготовить соответствующее постановление Кабинета министров.

«Сегодня поступило письмо от Президента по поводу согласования кандидатуры господина В.ОГРЫЗКО на должность исполняющего обязанности министра иностранных дел. Я считаю, что фактически он уже около месяца выполняет обязанности, и мы поддержим это предложение», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Премьер-министр поручил В.ОГРЫЗКО тщательно подготовить встречу с тройкой Евросоюза, которую запланировано на 6 февраля.

Как сообщал УНИАН, 30 января Шевченковский районный суд г. Киева, рассматривающий дело Бориса ТАРАСЮКА, который обжалует решение ВР об освобождении его от должности министра иностранных дел, объявил перерыв до 13 февраля. Ранее, 1 декабря 2006 года, Верховная Рада Украины приняла постановление «Об освобождении Б.ТАРАСЮКА от должности министра иностранных дел Украины».

Б.ТАРАСЮК обратился в Шевченковский районный суд г. Киева с иском к Верховной Раде о признании указанного постановления парламента незаконным, его отмене и обязательстве предпринять определенные действия.

5 декабря 2006 года постановлением судьи Шевченковского районного суда г. Киева по заявлению истца обеспечен административный иск путем приостановки действия этого постановления Верховной Рады Украины.

5 декабря Президент Украины подписал Указ, согласно которому Б.ТАРАСЮК продолжает исполнять свои должностные обязанности.

4 января 2007 года Апелляционный суд Киева отменил постановление судьи Шевченковского райсуда столицы от 5 декабря 2006 года относительно приостановки действия Постановления ВР об освобождении Б.ТАРАСЮКА от должности министра иностранных дел Украины, удовлетворив апелляционную жалобу представителя Верховной Рады Украины на это постановление, и направил дело на рассмотрение по существу в Шевченковский районный суд Киева.

30 января на пресс-конференции в УНИАН Б.ТАРАСЮК сообщил, что подал в виставку с должности министра иностранных дел Украины. В тот же день Президент Украины подписал указ о признании утратившим действие указа о продолжении выполнения министром иностранных дел Украины Б.ТАРАСЮКОМ своих должностных обязанностей.