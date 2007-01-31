Коалиция уже выбрала себе министра иностранных дел

Иван Бокий

Антикризисная коалиция поддержит кандидатуру Александра Чалого на должность министра иностранных дел, если Президент Украины сделает такое представление, и ни при каких условиях не поддержит кандидатуру Петра Порошенко, уверен народный депутат, руководитель фракции Социалистической партии Украины в парламенте Иван Бокий. Об этом он сообщил в вечернем эфире телеканала «1+1».

Наиболее приемлемыми кандидатурами на должность министра иностранных дел И. Бокий назвал заместителя председателя Секретариата Президента Украины Александра Чалого и советника Премьер-министра Константина Грищенко. «Я думаю, что Президент может подать кандидатуру А.Чалого, и она будет поддержана в сессионном зале. Вряд ли он подаст кандидатуру К. Грищенко, хотя мы ее также можем поддержать», - сказал он.

Относительно кандидатуры народного депутата от фракции «Наша Украина» П. Порошенко, которая также обсуждается экспертами, И. Бокий отметил: «Ну, это если Президент будет продолжать какие-то политические «игрища», которые были во время открытия первой сессии Верховной Рады и «коалициады» известной, то, я думаю, тогда он может предложить и эту кандидатуру. Я вас заверяю: в сессионном зале она никогда не пройдет».

Напомним, что также среди возможных кандидатур на должность главы МИД эксперты называют первого заместителя министра иностранных дел Владимира Огрызко и первого зампредседателя Секретариата Президента Арсения Яценюка.

Как сообщалось ранее, вчера Б. Тарасюк подал заявление об отставке с должности Министра иностранных дел, и Президент Украины Виктор Ющенко ее принял.

Обком со ссылкой на Лигу