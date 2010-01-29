Кравчук думает, что Тимошенко не будет есть Тигипко

Доверенное лицо кандидата в президенты Украины Юлии ТИМОШЕНКО, экс-глава государства Леонид КРАВЧУК считает, что Ю.ТИМОШЕНКО, предлагая Сергею ТИГИПКО должность премьер-министра, дает ему возможность проводить собственные экономические реформы, которые он декларировал в своей предвыборной программе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Л.КРАВЧУК сказал вчера на пресс-конференции в Черновцах.

По его словам, предложение С.ТИГИПКО возглавить правительство в случае победы Ю.ТИМОШЕНКО на президентских выборах «в переводе на нормальный язык означает, что сегодня, согласно Конституции Украины, премьер-министр - первое лицо в экономике. Этим предложением ТИМОШЕНКО сказала две важные вещи: она соглашается на те перемены в стране, которые задекларировал в своей программе С.ТИГИПКО, и что она отдает преимущество инициативе в вопросах реформ премьер-министру ТИГИПКО».

«Это очень красноречивый факт, я знаю что говорю», - добавил Л.КРАВЧУК.

«Многие мне задает вопрос, что сначала ТИМОШЕНКО даст должность ТИГИПКО, чтобы за нее проголосовали его избиратели, а затем «его съест». Таким я хочу сказать, что ТИМОШЕНКО не такая примитивная, как некоторым кажется. Если она так сделает, то она съест и сама себя. Она это хорошо знает и готова к такому сотрудничеству», - отметил Л.КРАВЧУК.

В то же время он порекомендовал С.ТИГИПКО «четко определяться».

«Если он отказывается - то значит, он не хочет проводить эти реформы», - считает Л.КРАВЧУК.