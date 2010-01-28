ВР отказалась запретить голосование на дому

Верховная Рада Украины отказалась внести изменения в закон о выборах Президента, на которых настаивала фракция БЮТ, относительно недопущения искажения волеизъявления избирателей.

Как передает корреспондент УНИАН, за проект закона "О внесении изменений в Закон Украины "О выборах Президента Украины", внесенный народным депутатом от БЮТ Валерием ПИСАРЕНКО, проголосовали лишь 190 народных депутатов из 434, зарегистрированных в сессионном зале.

ВР также отказалась направить этот законопроект на повторное первое чтение. Это предложение поддержал лишь 191 народный депутат. Не поддержали принятие законопроекта фракции Партии регионов, КПУ и Блока Литвина. Они не дали за законопроект ни одного голоса. Не голосовала и часть фракции НУ-НС. "За" голосовали фракции БЮТ - 147 и НУ-НС – 41 депутат.

Законопроектом предусматривалось, что гражданин лично подает жалобу в участковую или окружную избирательную комиссию или орган ведения Государственного реестра избирателей по поводу неточностей, допущенных в списке избирателей. Жалоба может быть подана не позже, чем за четыре дня до дня голосования, и должна рассматриваться безотлагательно, но не позже, чем за три дня до дня голосования. Жалоба, поданная после указанных сроков, не рассматривается. Действующая редакция закона предусматривает, что жалоба может быть подана не позже, чем за час до окончания голосования.

Кроме того, законопроектом предусматривалось, что исковое заявление об уточнении списка избирателей может быть подано в суд в порядке и в сроки, установленные Кодексом административного судопроизводства Украины. В случае необходимости суд при рассмотрении жалобы может обратиться в соответствующий орган ведения Государственного реестра избирателей с запросом относительно уточнения сведений об избирателе. Избирательная комиссия, которая выявила неточности в предварительных списках избирателей, принимает решение об обращении на этих основаниях в соответствующий орган ведения Государственного реестра избирателей по поводу уточнения сведений в предварительном списке избирателей. Такое решение может быть принято и направлено в орган ведения Государственного реестра избирателей не позже, чем за три дня до дня выборов.

Предусматривается также исключить положение действующего закона, согласно которому изменения в уточненный список избирателей на обычном избирательном участке вносятся на основании решения участковой избирательной комиссии.

Также предлагалось внести изменения в статью о порядке организации голосования за пределами помещения для голосования. Законопроектом предусмотрено, что избиратель, который по состоянию здоровья не может прибыть в помещение для голосования обычного избирательного участка, где он включен в список избирателей, а также избиратель, который включен в список избирателей на специальном избирательном участке, образованном в стационарном лечебном заведении, и из-за постельного режима не может прибыть в помещение для голосования, имеет право обратиться с письменным заявлением в участковую избирательную комиссию с просьбой обеспечить ему голосование за пределами помещения для голосования. К заявлению обязательно прилагается документ, подтверждающий невозможность избирателя прибыть в помещение для голосования (листок нетрудоспособности или медицинская карта амбулаторного (стационарного) больного (заверенная копия или выписка), в которых должен быть указан режим, не позволяющий избирателю прибыть в помещение для голосования; справка медико-социальной экспертной комиссии или органа социальной защиты населения, подтверждающая факт постоянной неспособности избирателя перемещаться самостоятельно). Такое заявление с указанием места пребывания избирателя может быть подано не позднее 20 часов последней пятницы перед днем выборов (днем повторного голосования). Заявление избирателя о желании голосовать за пределами помещения для голосования регистрируется участковой избирательной комиссией в отдельном журнале, где отмечаются день и время его поступления, фамилия, имя, отчество и местожительство (место пребывания) избирателя. На основании заявлений и прилагаемых к ним документов, подтверждающих невозможность избирателя прибыть в помещение для голосования, отмеченных в части первой этой статьи, участковая избирательная комиссия накануне дня выборов (дня повторного голосования) по окончании срока подачи таких заявлений делает выписку из списка избирателей по форме, установленной Центральной избирательной комиссией. При этом в списке избирателей в графе "подпись избирателя" секретарь участковой избирательной комиссии делает запись "голосует по месту пребывания". Выписка из списка избирателей, по которому организовывалось голосование избирателей за пределами помещения для голосования, прилагается к списку избирателей и является его неотъемлемой составляющей частью. К списку избирателей прилагаются письменные заявления избирателей, на основании которых проводилось это голосование, и документы, подтверждающие невозможность избирателя прибыть в помещение для голосования.

Действующим законом не предусмотрено предоставление документов, подтверждающих невозможность голосования на избирательных участках.