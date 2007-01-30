Рудьковский хочет публично перетряхнуть грязное белье Укрзализныци

Министр транспорта и связи Украины Николай РУДЬКОВСКИЙ считает неправильным судебный запрет относительно обнародования Главным контрольно-ревизионным управлением результатов проверки «Укрзализныци». Об этом он сообщил сегодня журналистам после пресс-конференции.

Как передает корреспондент УНИАН, по его словам, «факты нарушений были установлены, нарушения были» и акт необходимо передать в Генпрокуратуру. «Есть другой вопрос относительно обнародования фактов. Я удивлен, что на протяжении последнего времени судебная система демонстрирует абсолютное игнорирование законодательства», - сказал он.

При этом министр отметил, что считает, что суды должны принимать решения по фактам и по сути, а не выносить решения, «которые лишают исполнительную власть возможности осуществлять эффективное управление».

«Как я, как министр, могу эффективно руководить предприятием или отраслью, если мне запретят освобождать от должности того или иного руководителя, который допустил грубые нарушения законодательства и приносит государству убытки или ведет к банкротству предприятия?», - задал вопрос Н.РУДЬКОВСКИЙ.

При этом он высказал предположение, что, собравшись на сессию, депутатское большинство Верховной Рады примет изменение в законодательство, касающееся того, что обжалование решений госорганов будет приниматься тем судом, в регионе которого произошли нарушения. А также о том, что обжалование решений ВР - это предмет рассмотрения Конституционного суда, что полномочия суда не распространяются на решения госорганов относительно управления имуществом подконтрольных им предприятий и т.д.

Как сообщал УНИАН. суд запретил Главному контрольно-ревизионному управлению Украины (ГлавКРУ) разглашать результаты проверки Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця"). Об этом заявил председатель ГлавКРУ Петр АНДРЕЕВ на пресс-конференции во вторник, 30 января.

По его словам, суд принял такое решение по иску ЗАО "Интертранс", которое занимается грузовыми транспортными перевозками.

П.АНДРЕЕВ отметил, что ГлавКРУ подало апелляцию на это решение суда.

Он сообщил, что ранее материалы проверки «Укрзализныци» были направлены в правительство и Генеральную прокуратуру.

Справка УНИАН. Главное контрольно-ревизионное управление Украины в ходе плановой ревизии финансово-хозяйственной деятельности Государственной администрации железнодорожного транспорта в период с 2005 по первое полугодие 2006 года выявило финансовые нарушения на общую сумму 2 млрд. грн.

Государственная администрация железнодорожного транспорта "Укрзализныця" является монополистом на украинском рынке железнодорожных перевозок. Объединяет шесть железных дорог и около 1 165 структурных подразделений.