Минюст признал действующим закон о Кабинете министров

Министерство юстиции Украины по представлению аппарата Верховной Рады Украины включило в Единый государственный реестр нормативно-правовых актов Закон Украины „О Кабинете министров Украины”.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства юстиции, закон внесен в реестр 30 января 2007 года по решению № 463 и присвоен регистрационный код 38607/2007.

Как отмечает пресс-служба, в Государственный реестр включаются действующие, опубликованные и неопубликованные, в том числе с ограничительными грифами, законы Украины, постановления Верховной Рады Украины, указы и распоряжения Президента Украины, декреты, постановления и распоряжения Кабинета Министров Украины, нормативные акты министерств, других центральных органов исполнительной власти, зарегистрированные в Министерстве юстиции Украины, нормативные акты Национального банка Украины, международные договоры Украины.

Как сообщал УНИАН, 29 января на веб-сайте Верховной Рады Украины был обнародован Закон Украины "О Кабинете Министров Украины".

В комментарии УНИАН пресс-секретарь Президента Украины Ирина ВАННИКОВА отметила, что сайт Верховной Рады не является официальным средством массовой информации, на котором могут обнародоваться нормативные акты.

Появление Закона «О Кабинете Министров Украины» на сайте Верховной Рады можно расценивать как информационно-справочный материал, отметила она.

Между тем пресс-служба ВР сегодня заявила, что обнародование Закона «О Кабинете Министров Украины» на официальном веб-сайте ВР является обязательным этапом в процедуре вступления в силу данного Закона.

По данным пресс-службы, это является юридическим фактом, который предшествует завершению специальной процедуры вступления в силу данного Закона. В частности, этот факт позволяет рассматривать вопрос о внесении изменений в закон.

Следующим этапом в этой процедуре, бесспорно, станет его опубликование за подписью председателя Верховной Рады Украины, отметили в пресс-службе.