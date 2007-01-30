Обязанности министра иностранных дел будет исполнять Огрызко

Владимир Огрызко

Первый заместитель министра иностранных дел Украины Владимир ОГРЫЗКО будет исполнять обязанности министра иностранных дел

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Президента.

Сообщается, что Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО принял отставку министра иностранных дел Бориса ТАРАСЮКА в связи с поданным им заявлением.

Как сообщила пресс-секретарь главы государства Ирина ВАННИКОВА, Президент считает решение Б.ТАРАСЮКА освободиться от министерской должности ответственным шагом высокопорядочного деятеля, для которого общественные и государственные ценности несравненно выше политических интересов. Президент уверен, что знания и опыт Б.ТАРАСЮКА найдут достойное применение.

Согласно Конституции, Президент внесет на утверждение Верховной Рады кандидатуру нового руководителя внешнеполитического ведомства. Предварительно глава государства проведет собеседования с претендентами на эту должность. Представление будет внесено в первые пленарные дни очередной сессии парламента. До назначения нового министра иностранных дел его обязанности будет исполнять первый заместитель В.ОГРЫЗКО. Он будет представлять Украину на запланированном на 6 февраля заседании Украина – ЕС.