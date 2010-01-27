ЦИК поделила окружные избиркомы между Тимошенко и Януковичем

Центральная избирательная комиссия утвердила состав окружных избирательных комиссий во время подготовки и проведения повторного голосования по выборам Президента Украины 7 февраля.

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение было принято на сегодняшнем заседании ЦИК.

В частности, в 225 окружкомах 113 председателей комиссий будут назначены от кандидата на пост Президента Украины Юлии ТИМОШЕНКО и 112 – от кандидата на пост Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА.

В то же время 113 секретарей ОИК будут назначены от В.ЯНУКОВИЧА и 112 секретарей – от Ю.ТИМОШЕНКО.

Должность заместителя председателя комиссии во время второго тура не предусмотрена.

В целом в состав окружных избирательных комиссий войдут 3 тысячи 150 человек.

В составе каждой комиссии будет 14 человек, которые поровну разделены между обоими кандидатами, вышедшими во второй тур выборов.

Решение ЦИК было принято 9 голосами «за» из 13 присутствующих на заседании. При этом воздержались от голосования за постановление четыре члена комиссии.

В частности, заместитель председателя ЦИК Жанна УСЕНКО-ЧЕРНАЯ отметила, что ЦИК допускает нарушение равенства обоих кандидатов при формировании ОИК. По ее словам, в Днепропетровской области у В.ЯНУКОВИЧА, согласно принятому решению, будет 10 председателей ОИК, а у Ю.ТИМОШЕНКО - только 7.

Ж.УСЕНКО-ЧЕРНАЯ предлагала изменить такое распределение руководящих должностей на более равноправное, но за ее предложение проголосовали всего 5 членов ЦИК.

В участковых избирательных комиссиях зарубежного избирательного округа во втором туре выборов Президента будут работать те же члены комиссий, которые работали во время первого тура.