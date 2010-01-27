Представитель Тимошенко требует забрать иск Януковича в другой суд

Киевский апелляционный административный суд рассматривает иск кандидата на пост Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА к Юлии ТИМОШЕНКО относительно нарушения норм Закона «О выборах Президента Украины» в части агитации “за” или “против” кандидатов в президенты.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня в КААС слушался по существу иск В.ЯНУКОВИЧА к Ю.ТИМОШЕНКО.

В частности, доверенное лицо кандидата на пост Президента Украины В.ЯНУКОВИЧА Андрей ФУРСОВ отмечает, что 20 января на пресс-конференции премьер-министра и кандидата в президенты Ю.ТИМОШЕНКО в Кабинете министров были нарушены статьи Закона «О выборах Президента Украины», касающиеся запрета на проведение предвыборной агитации до объявления о проведении второго тура выборов и использования служебного положения для предвыборной агитации.

Так, в иске отмечается, что агитация за или против кандидата в президенты была запрещена с 00.00 16 января до 26 января, когда после объявления о проведении второго тура, по закону, можно проводить агитацию.

Вместе с тем во время пресс-конференции в Кабинете министров Ю.ТИМОШЕНКО проводила агитацию против В.ЯНУКОВИЧА, что, по мнению авторов иска, свидетельствует об использовании служебного положения кандидата в президенты.

Авторы иска требуют обязать Ю.ТИМОШЕНКО не использовать для предвыборной агитации служебное положение, и, в частности, это касается Кабинета министров Украины как рабочего места премьер-министра.

В свою очередь представитель Ю.ТИМОШЕНКО в ходе судебного разбирательства отметила, что рассмотрение этого вопроса не подсудно Киевскому апелляционному административному суду, и он должен рассматриваться в Окружном административном суде в связи с тем, что речь идет о пресс-конференции именно премьер-министра, а не кандидате в президенты.

Ожидается, что КААС объявит решение по иску сегодня.