Кравчук: Ющенко присвоил Бандере «рудимент большевистской системы»

Первый Президент Украины Леонид КРАВЧУК считает преждевременным решение главы государства Виктора ЮЩЕНКО о присвоении Степану Бандере звание Героя Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Л.КРАВЧУК сказал на пресс-конференции, отвечая на вопрос журналистов.

«Сначала стоило изучить проблему жизни и деятельности Степана Бандере, а затем принимать какие-то решения», - сказал он.

По убеждению Л.КРАВЧУКА, заслуживает или не заслуживает С.Бандера этого звания, скажет народ.

«В то время, когда общество разделено, и дальше углублять этот водораздел через героев, через историческую память, через язык, это приведет к еще большему углублению противоречий, поэтому я бы отдал этот вопрос на усмотрение историков, чтобы они определили роль и значение Бандеры», - сказал он.

Л.КРАВЧУК считает, что если Украина действительно хочет строить демократию западного образца, то должна отказаться от героических званий «как рудимента большевистской системы».

Он напомнил, что тогда была другая ситуация, когда людей поддерживали морально, не имея возможности поддержать материально. По его словам, при Президенте В.ЮЩЕНКО звания героев стали давать всем, даже за то, что кто-то критиковал Юлию ТИМОШЕНКО.