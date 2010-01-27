Тигипко заявляет о своем желании сотрудничать с Гриценко

Сергей ТИГИПКО, который занял третье место по результатам первого тура выборов Президента Украины, не исключает возможности создания в нынешней Верховной Раде межфракционного объединения, ориентированного на него.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время прямой телефонной линии в газете «Комсомольская правда в Украине».

«Возможно, и будут какие-то объединения в парламенте», - сказал С.ТИГИПКО.

В то же время он отметил, что пока никаких договоренностей по этому поводу нет. В частности, по словам С.ТИГИПКО, хоть он и проводил переговоры с тремя представителями от фракции «Наша Украина», поддержки в этой фракции он пока не имеет. Он также скептически относится к возможности переориентации всей фракции НУ-НС под него.

Политик подчеркнул, что его не интересует поддержка фракции, чтобы потом он «прицепом провел в парламент». По его словам, важны принципы, на которых будет строиться политика, виденье развития страны.

Также он назвал слухами то, что межфракционное объединение может возглавить Анатолий ГРИЦЕНКО. «Пока это только слухи, но я бы с удовольствием с ним сотрудничал, если бы была такая возможность», - сказал С.ТИГИПКО.

Он высоко оценил заслуги А.ГРИЦЕНКО, отметив, что поддерживал с ним постоянную связь во время избирательной кампании, но не говорил конкретно о возможном сотрудничестве после выборов.