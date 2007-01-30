Ющенко опять написал письмо Януковичу

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО обратился к премьер-министру Виктору ЯНУКОВИЧУ с просьбой ускорить реформирование угольной отрасли и принять соответствующую концепцию развития угольной промышленности.

Об этом, как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, говорится в письме Президента, направленном руководителю правительства.

Глава государства также отмечает необходимость усовершенствовать механизм принудительной реализации имущества.

Президент отметил, что принятые недавно изменения к Закону «О возобновлении платежеспособности должника или признании его банкротом» предусматривают продление до 1 января 2010 года моратория на возбуждение дел о банкротстве горных предприятий, доля государства в уставных фондах которых составляет не менее 25%. «Искусственная поддержка убыточности таких предприятий на протяжении длительного времени может иметь негативные последствия для этой отрасли. Государство ежегодно вкладывает значительные средства в горную отрасль, однако их крайне недостаточно», – отмечает глава государства. По его словам, ухудшение финансового состояния этих предприятий влияет на обеспечение их материальными ресурсами, развитие капитального строительства, обновление основных фондов. Почти 96% шахт работают без реконструкции более 20 лет.

Однако прекращение на данном этапе моратория может привести к закрытию горных предприятий, а это, в свою очередь – к росту социального напряжения и экологическим проблемам в регионах их расположения, отмечает В.ЮЩЕНКО.

Напомним, что предыдущее письмоПрезидента премьеру касалось совместной стратегии приватизации в 2007 году. В частности, глава государства предлагал провести дискуссию в рамках парламента о программе приватизации, “в которую будут заложены стратегии приватизации основных отраслей и объектов, а также основные принципы ответственности ФГИУ и правительства”.