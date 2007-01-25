Ющенко написал письмо Януковичу

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО предлагает Кабинету министров выработать совместную стратегию приватизации в 2007 году.

Как передает корреспондент УНИАН, руководитель службы социально-экономического развития Секретариата Президента Александр ШЛАПАК сообщил сегодня на брифинге журналистам, что об этом говорится в письме Президента, направленном премьер-министру Виктору ЯНУКОВИЧУ.

В частности, как отметил А.ШЛАПАК, глава государства предлагает провести дискуссию в рамках парламента о программе приватизации на этот год, “в которую будут заложены стратегии приватизации основных отраслей и объектов, а также основные принципы ответственности ФГИУ и правительства”.

Президент также предлагает подготовить стратегию разгосударствления по отдельным отраслям.

Как сказал А.ШЛАПАК, в своем письме премьер-министру В.ЮЩЕНКО также настаивает на том, чтобы в перечне объектов приватизации в 2007 году, который будет утверждать Кабмин, были учтены его критические замечания, высказанные им, еще когда этот перечень был дополнением к закону о приватизации.

Президент также требует сравнить основные нормы подписываемого им Закона “О внесении изменений в некоторые законы Украины” с нормами закона о приватизации госимущества, поскольку в перечень приватизации включены отдельные объекты оборонно-промышленного комплекса, геологоразведки, которые не подлежат в соответствии с законодательством приватизации.

“Мы надеемся, что в ближайшее время правительство рассмотрит предложения Президента”, - отметил А.ШЛАПАК.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 6 декабря приняла Закон “О перечне объектов права государственной собственности, которые подлежат приватизации в 2007 году”. Законом предусмотрена, в частности, приватизация пакетов акций ОАО «Укртелеком» и ОАО «Одесский припортовый завод», а также приватизация пакетов акций 12 облэнерго.

28 декабря Президент вернул данный закон со своими предложениями в Верховную Раду. Глава государства считает, что некоторые нормы документа не отвечают Конституции Украины и Закону «О приватизации государственного имущества».

11 января Верховная Рада приняла в новой редакции закон о перечне объектов права государственной собственности, которые не подлежат приватизации в 2007 году, учтя все предложения Президента. Так, глава государства предлагал изъять из закона статьи 2, 3 и 4 и изменить название закона на Закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины».

Депутаты согласились с этими предложениями Президента.

В частности, была исключена статья 2 (которая предусматривала утверждение объектов права государственной собственности, подлежащих приватизации в 2007 году), статья 3 (давалось поручение Фонду государственного имущества Украины разработать и утвердить поквартальный план приватизации таких объектов) и статья 4 (о приватизации в соответствии с принципами открытого аукциона объектов, включенных в перечень).