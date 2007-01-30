Тимошенко нацелила своих людей на досрочные выборы

Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО призывает всех депутатов местных советов, избранных по списку Блока Юлии Тимошенко, приложить все правовые усилия, чтобы выборы в Верховную Раду состоялись досрочно.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила сегодня, выступая на Всеукраинском форуме депутатов местных советов, избранных по избирательному списку БЮТ.

«Я подчеркиваю, мы должны приложить все правовые усилия, чтобы выборы в Верховную Раду состоялись как можно быстрее. Уголовная мафия не может править до 2011 года. И именно поэтому мы работаем в Конституционном суде – наша политическая сила направила все необходимые представления», – сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Лидер оппозиции подчеркнула, что сейчас политическая сила не имеет права «снова и снова обращаться за поддержкой к людям, которых неоднократно предавали».

«Мы должны двигаться исключительно правым путем. Мы обязаны создать все правовые процедуры, чтобы президент получил правовые основания для роспуска Верховной Рады», - добавила она.

При этом, Ю.ТИМОШЕНКО также заявила, что БЮТ не имеет права повторить результаты парламентских выборов, которые состоялись в марте 2006 года. «Мы должны так выстроить систему, чтобы мы могли получить абсолютное большинство и формировать правительство», - подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО.